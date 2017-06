WIN: 10 luxe picknickboxen van Jeroen De Pauw tijdens het hipste foodevent van Antwerpen

Door: redactie

17/06/17 - 09u00

© TCHIN VITTEL.

Tchin Tchin! Het geluid alleen al doet ons denken aan gezellige momenten samen met vrienden en familie. We komen graag samen om het glas te heffen, om bij te praten en vooral om samen te eten. Helaas zijn onze weekavonden vaak ingenomen door werk, verplichtingen of tijdsgebrek. VITTEL helpt een handje en brengt jou en jouw vrienden samen met televisiekok Jeroen De Pauw rond de tafel.

© TCHIN VITTEL.

Op woensdag 21 juni kan je terecht bij PAKT in Antwerpen voor een gastronomische picknick. Samen genieten van het mooie weer en unieke picknickbox samengesteld door televisiekok Jeroen De Pauw? Dat klinkt niet slecht, toch? De box bestaat uit gerechten met producten van eigen bodem: krokant brood, gerijpte kazen en smaakvolle bistronomie maaltijden.



En wie al snel zijn buik vol heeft van al dat eten kan een petanqueballetje gooien of elkaar aftroeven bij de kickertafels. Of wat dacht je van een bezoekje aan de dakboerderijen en de koffiebranderij?



Deelnemen kost 25 euro per 2 personen in voorverkoop en 30 euro per 2 personen ter plaatse. Het aantal boxen zijn beperkt. Meer info vind je op de website.