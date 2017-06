Lukas (22) organiseert protestmars tegen koriander: "Het moet gedaan zijn met het op al ons eten te gooien"

Door: ND

15/06/17 - 12u58 Bron: Mediahuis, Radio 1

© thinkstock.

Over weinig kruiden zijn de meningen zo verdeeld als koriander. Wetenschappelijk onderzoek wees al uit dat 4 tot 14 % van de wereldbevolking de smaak van koriander echt als zeepachtig ervaart. Lukas De Man (22) is één van hen, die nu ten strijde trekt tegen het kruid en een protestmars op poten zet. "Het smaakt naar zeep. Het is gewoon niet meer plezant."

"Zorgwekkende trend"

En dat gen bezit Lukas overduidelijk, want voor hem is de maat vol. "Of ik nu soep eet, of een broodje, of een slaatje. Of dat nu op restaurant is, of gekocht in de winkel of opgediend in de mess van de VRT. Overal koriander." Volgens groentekok Frank Fol komt die opkomst van koriander doordat meer mensen naar Aziatische landen reizen, en ook thuis het vakantiegevoel willen vasthouden. Tot grote ergernis van die 4 tot 14% van de wereldbevolking. Chef Seppe Nobels van Graanmarkt 13 adviseert op Radio 1 om koriander apart te serveren op restaurant, om de haters niet tegen je in het harnas te jagen.



Wie het eens is met Lukas kan deelnemen aan de Internationale Mars Tegen Koriander, die hij op 11 maart 2018 organiseert in Brussel. "Laten we samen sterk staan tegen deze zorgwekkende trend!," klinkt het daar.