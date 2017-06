Makkelijke lunchtip: een heerlijk potje met mozzarella

Claudia Van Avermaet

13/06/17 - 12u30

© thinkstock.

power body Strakker en energieker in 7 weken? Met het nieuwe boek "Power Body" van Claudia van Avermaet ga je vol zelfvertrouwen de zomer tegemoet. De zus van Greg van Avermaet legt uit hoe je in 7 stappen en evenveel weken jouw gezonde toplichaam krijgt. Op nina.be doen we graag mee, en geven we zeven weken lang elke dag een powertip van Claudia. Vandaag een gezonde en makkelijke lunchtip.

Ingrediënten voor 2-3 personen

1 tomaat

1 komkommer

1/2 rode ui

1 rode paprika

1 gele paprika

olijfolie

sap van 1/2 limoen

2 bolletjes buffelmozzarella

basilicum

peper & zout

tuinkers



Bereidingstijd

20 minuten



Bereidingswijze

Snijd de tomaat, de komkommer, de ui en de paprika's in kleine blokjes. Overgiet ze met wat olijfolie en het limoensap. Snijd de mozzarella ook in kleine blokjes en meng ze onder de salade. Snijd het basilicum in fijne reepjes en doe ze erbij, meng alles goed met je handen en kruid af met peper en zout. Dresseer met wat tuinkers.



Extra tips

- Doe dit in een potje en het kan mee naar je werk.

- Ook heerlijk bij de BBQ, pittig en boordevol smaak.

- De smaak van buffelmozzarella is net iets krachtiger dan die van gewone mozzarella en hij bevat ook meer calcium. Lees ook Heerlijk en simpel: spinaziepesto

