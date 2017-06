In Nederland haal je nu ook bloemkool uit de muur

Door: ND

12/06/17 - 11u00 Bron: De Volkskrant, Nu.nl

Vergeet kroket uit de muur, wie het in Nederland wat gezonder wil aanpakken kan tegenwoordig ook een bloemkool uit een automaat scoren. Maak kennis met de "boerenautomaat", waarin boeren steeds meer producten aanbieden via een automaat. Onder meer tomaten, eieren, bloemkool of zelfs een diepgevroren kip kan je zo op straat kopen.