Amandelen en meer voedingsmiddelen die helpen voor een goede nachtrust

Door: redactie

31/05/17 - 21u11

© thinkstock.

Power Body Strakker en energieker in 7 weken? Met het nieuwe boek "Power Body" van Claudia Van Avermaet ga je vol zelfvertrouwen de zomer tegemoet. De zus van Greg van Avermaet legt uit hoe je in 7 stappen en evenveel weken jouw gezonde toplichaam krijgt. Op nina.be doen we graag mee, en geven we zeven weken lang elke dag een powertip van Claudia.

Altijd al een slechte slaper? Daar doen dat warme weer en die vervelende muggen ongetwijfeld geen goed aan. Wil je een optimale nachtrust, dan is het niet dat glaasje wijn dat daarvoor zal zorgen. Tip van Claudia: zet in plaats daarvan één van deze voedingsmiddelen op het menu:



Met de volgende voedingsmiddelen kun je jouw melatoninebalans herstellen of verbeteren en slaap je voortaan als een roosje. Gebruik kleine porties, minstens twee tot drie uur voor het slapengaan.



- Amandelen (hebben een kalmerend effect op je brein)



- Bananen (bevatten melatonine en serotonine die het lichaam helpen om te slapen)



- Havermout (bevat melatonine, waardoor je lichaam zich voorbereidt om te gaan slapen)



- Pompoenpitten (bevorderen de slaap doordat ze een natuurlijke bron zijn van tryptofaan)



- Kamille-, valeriaan- of melissethee met honing



- Melk met havermout



- Yoghurt met amandelen en honing



- Selderij-appelsap Lees ook Heerlijk luchtig als dessert vanavond: aardbeienmousse

Te warm om te slapen? Zo lukt het vannacht wél