4x tips van Claudia voor een gezond powerontbijt

Power Body Strakker en energieker in 7 weken? Met het nieuwe boek "Power Body" van Claudia van Avermaet ga je vol zelfvertrouwen de zomer tegemoet. De zus van Greg van Avermaet legt uit hoe je in 7 stappen en evenveel weken jouw gezonde toplichaam krijgt. Op nina.be doen we graag mee, en geven we zeven weken lang elke dag een powertip van Claudia. Vandaag deelt ze haar tips voor een voedzaam ontbijt.

Ook al is havermout gezond, gevarieerd eten en je ontbijt elke dag veranderen, is nog gezonder Claudia Van Avermaet

De gouden regel van Claudia: ontbijt binnen het uur na het opstaan.



"Het toverwoord voor een powerbody is 'bloedsuikerspiegel'," legt ze uit. "Die moet je in balans zien te houden. Alles wat je eet, wordt door je lichaam automatisch in glucose (suiker) omgezet om jouw lichaam van energie te voorzien. Probeer dus om voor een gevarieerd ontbijt te zorgen, dat zowel goede vetten als eiwitten en gezonde koolhydraten bevat. Ook al is havermout gezond, gevarieerd eten en je ontbijt elke dag veranderen, is nog gezonder."



- Havermout- of quinoavlokken met amandel-, kokos- of rijstmelk, aangevuld met banaan of ander fruit.



- Spelt- of zuurdesembrood (liefst één sneetje, voor sporters mag dat gerust meer zijn) met een roerei.



- Griekse yoghurt met fruit en noten.



- Smoothiebowl met extra noten of hennepzaden (goed voor sporters).