Je kan sinds gisteren reserveren in het nieuwe restaurant van Kobe Desramaults

14/05/17 - 12u03

Op de officiële opening van zijn nieuwe restaurant in Gent is het nog wachten tot 1 juni, maar reserveren kan sinds gisteren wel al. Wie een tafeltje wil in 'Chambre Séparée' van topchef Kobe Desramaults, kan nu uit de startblokken schieten.

In 'Chambre Séparée' - dat 16 couverts heeft - moet je eten wat de pot schaft: er is één degustatiemenu van een 20-tal gangen, zo klinkt het op de site. "De gerechten wisselen naar gelang wat landbouwers en leveranciers aanvoeren en het seizoen. Je kan het misschien het beste vergelijken met een concert. U levert zich over aan de chefs. We kunnen helaas niet tegemoetkomen aan alle diëtaire wensen en restricties. Informeer best even per e-mail alvorens te reserveren."



Reserveren kan per 1 of 2 via de website van de nieuwe zaak.