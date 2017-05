Een frietje met ... chocoladesaus? In Nederland kan je het proberen

Door: ND

14/05/17 - 12u25

Frietjes en chocolade, er zijn weinig Belgen die nee zeggen tegen één van deze twee specialiteiten van bij ons. Maar wil je beide ook eens gecombineerd proeven, dan moet je toch de landsgrens oversteken. In een frituur in Rotterdam serveren ze een pak friet met chocoladesaus.

Het is de Frietboutique in Nederland die de ietwat vreemde combinatie van frietjes met chocoladesaus serveert. Volgens de bedenkers zorgt dit voor een unieke combinatie van zout en zoet, wat een kleine feestje voor je smaakpapillen in gang zet.



De 'Hands Off My Chocolate Friet' is volgens de eigenaars uniek in Europa. Wie wil proeven van deze bijzondere smaakcombinatie zal zich moeten haasten. Tot 8 juni staat het gerecht nog op het menu van de Frietboutique in Rotterdam.



Toch is deze Nederlandse zaak niet de eerste die op dit idee komt om twee Belgische specialiteiten te combineren. Eerder werden in Japan al frietjes met chocolade op het menu van McDonald's gezet, en ook in het Nederlandse Roermond werd ter gelegenheid van Valentijn vorig jaar een vergelijkbaar recept aan de kaart toegevoegd.