Waarom wijn straks duurder kan worden

Door: redactie

8/05/17 - 13u49 Bron: vtmnieuws.be

Wijn Het wijnjaar 2017 is een kleine ramp. Twee nachten heeft het gevroren en de schade is te voelen in heel Frankrijk en Noord Spanje. Volgens VTM Nieuws is het uitzonderlijk dat het getroffen gebied zo groot is. Sommige regio's verwachten zelfs tot de helft minder oogst.