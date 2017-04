Vlaming eet maar helft aanbevolen hoeveelheid groenten en op deze site kan je testen of jij daarbij bent

KVDS

De Vlaming eet gemiddeld maar half zoveel groenten als aanbevolen. Dat zegt VLAM, het Vlaamse promotieagentschap voor lokale landbouwproducten. Er komt een 'groentecampagne' om de groenteconsumptie op te krikken en die zal vooral gericht zijn op de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar, want die vertoont de sterkste onderconsumptie. Lekker van bij Ons ontwikkelde ook een eenvoudige test die je een indicatie kan geven of jij goed bezig bent.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groentjes bedraagt volgens de VLAM 300 gram. "Amper 5 procent van de Belgische bevolking haalt dat", luidt het. "Gemiddeld nemen we dagelijks ongeveer 145 gram groenten in."



Volgens de VLAM zijn daar verschillende oorzaken voor. Zo onderschatten we ons groenteverbruik. "Als je echter je groenteverbruik begint af te wegen op een weegschaal, besef je pas hoeveel 300 gram effectief is. Het gaat doorgaans over veel meer dan we zouden denken."