5 originele recepten van Jeroen Meus voor een heerlijke paasbrunch

Heb je morgen een paasbrunch op de planning staan, dan ben je niet de enige. Restaurants, warenhuizen en traiteurs zien zelfs een echte trend ontstaan. De traditionele rosbief en het lam blijven goed scoren, maar als het voor jou ook wat origineler mag, sommen wij 5 receptjes van Jeroen Meus op die nét iets specialer zijn.

1. Flammkuchen voor 4 personen © Verne.

Jeroen Meus. © Verne. Ingrediënten

• 500 g patisseriebloem of pizzabloem

• olijfolie

• 1 ei

• 240 ml lauw water

• 11 g gedroogde gist (of 25 g verse gist)

• 300 g aardappelen (vastkokend)

• 2 uien

• 400 g zure room

• 1/2 citroen

• 250 g gerookte spekblokjes

• 100 g emmentaler (blok)

• 100 gruyère (blok)

• 100 comté (blok)

• gedroogde oregano

• zakje rucola

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

25 minuten (+ 40 minuten rijzen)



Bereidingswijze:

Doe de bloem in de mengkom van de keukenmachine (met deeghaak). Voeg een scheutje olijfolie toe. Laat draaien op een matige snelheid. Je kan het ook met de hand mengen en kneden.



Voeg het ei toe, giet het lauwe water erbij en strooi er de gist in. Werk je met verse gist, los die dan eerst op in het lauwe water. Meng de gist goed onder de bloem en voeg dan pas een flinke snuif zout toe. Verhoog de snelheid en laat kneden tot een compact brooddeeg.



Wrijf een kom in met een beetje olijfolie en leg er de bal deeg in. Zorg dat de kom groot genoeg is; het pizzadeeg zal verdubbelen in omvang. Bedek met een vochtige handdoek of een vel huishoudfolie en laat het ruim een halfuur tot 40 minuten rijzen, op een warme, tochtvrije plek zonder temperatuurschommelingen.



Breng water aan de kook met een snuifje zout, schil de aardappelen en snij ze in blokjes van een centimeter.



Kook ze beetgaar in ongeveer 5 minuten.



Pel de uien en snij ze in flinterdunne halve ringen.



Kruid de zure room met een snuifje zout en flink wat verse peper, en meng er een scheutje citroensap onder.



Verwarm de oven voor op een zo hoog mogelijke temperatuur (minimaal 250 °C).



Leg bakpapier of een bakmatje op de bakplaat.



Bepoeder het werkvlak met bloem en verdeel het deeg in tweeën, voor twee flammkuchen. Kneed elke portie deeg kort en rol uit tot een heel dunne, rechthoekige lap ter grootte van je bakplaat.



Smeer een laag zure room over het deeg. Blijf een paar centimeters weg van de rand.



Verdeel er de fijne uienringen over, de spekjes en de aardappelblokjes.



Rasp van de emmentaler, de gruyère en de comté een dun laagje over de hartige taart. Kruid met verse peper en eventueel gedroogde oregano.



Bak de 'tarte flambée' in 7 tot 10 minuten, afhankelijk van de hitte van de oven. Bereid intussen de tweede.



Bestrooi de flammkuchen met rucola, druppel er wat olijfolie over, snij in stukken en eet uit het vuistje.



Tips:

• Voor een krokant deeg heb je een heel hete oven nodig, idealiter een pizzaoven. 250 °C is een minimum; 300 °C of meer is ideaal.

• Dit volume deeg is goed voor 6 personen. Een kleiner gezelschap, of serveer je de flammkuchen als voorgerecht? Vries de rest van het deeg in. Je kunt er later eens een pizza of minipizzaatjes mee bakken.



2. Quiche met witloof, ham en cheddar voor 4 personen © Verne.

Ingrediënten

• 1 vel kruimeldeeg

• 6 stronkjes witloof

• boter

• 200 gram ham (dikke plak)

• 2 hele eieren

• 2 eierdooiers

• 2 dl room

• 100 gram cheddar (blok)

• paar takjes kervel, platte peterselie en bieslook

• 1/2 komkommer

• 2 little gems (Romeinse sla)

• 8 kers- of tapastomaten

• olijfolie

• sherryazijn

• nootmuskaat

• peper van de molen

• zout



Extra materiaal:

• hoge ronde taartvorm (diameter 20-25 cm)



Bereidingstijd:

70 minuten (incl. baktijd)



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 °C.



Rol het deeg uit. Leg een vel bakpapier op de taartbodem en schik er het deeg bovenop.



Druk het deeg goed aan in de randen van de bakvorm en verwijder overhangende stukjes deeg.



Laat de quichebodem 15 minuten voorbakken in de oven. Hou de oven daarna op temperatuur.



Haal de harde onderkant uit het witloof, snij de stronkjes overlangs doormidden en snipper ze verder in fijne stukjes.



Verhit een klontje boter in een pan op een matig vuur en stoof er de stukjes witloof in.



Roer regelmatig om. Zet geen deksel op de pan, het vocht moet kunnen verdampen.



Kruid met wat nootmuskaat, een snuifje zout en wat peper van de molen.



Verwijder het vetrandje van de ham en snij het vlees in kleine blokjes.



Klop de hele eieren én de extra eierdooiers los samen met de room. Kruid met een snuifje zout en wat versgemalen peper.



Haal de quichebodem uit de oven en schep er het witloof in. Strijk het gelijkmatig open.



Strooi er de blokjes ham bij en rasp er de cheddar over.



Giet er het mengsel van ei en room bij; zorg dat het mooi over het hele oppervlak verdeeld is.



Bak de quiche in 30 minuten op 180 °C.



Spoel de kruiden. Halveer de kerstomaten.



Haal de pitjes uit de komkommer en snij het vruchtvlees in blokjes.



Snij de Romeinse slakropjes in heel fijne reepjes.



Meng alles voor de rauwkostsalade, en druppel er wat olijfolie en sherryazijn over.



Kruid met een snuifje zout en een draai van de pepermolen. Proef en voeg eventueel nog wat olie of azijn toe.



Haal de quiche uit de oven en serveer met de gemengde salade.



Tip:

Haal de quiche na het bakken onmiddellijk uit de vorm en laat afkoelen op een rooster, dan blijft de bodem krokant.



3. Worstenbroodjes voor 4 personen (12 stuks) © Verne.

Ingrediënten:

• 2 sneetjes witbrood

• 1/2 dl melk

• 1 sjalot

• 1/2 teentje look

• 1 scheutje olijfolie

• 400 g gemengd gehakt (varken-rund)

• 2 eieren

• gedroogde dragon, salie, Provençaalse kruiden ...

• een beetje bloem

• 2 vellen bladerdeeg

• curryketchup

• peper van de molen

• zout



Extra materiaal:

- deegrol

- keukenpenseel

- siliconenmatje of een vel bakpapier



Bereidingstijd:

45 minuten



Bereidingswijze:

Snij de korsten van het brood en scheur het malse deel in stukken. Doe in een mengschaal, schenk er de melk bij en laat het brood weken.



Pel intussen de sjalot en snipper hem heel fijn.



Plet het gepelde stukje look tot pulp.



Verhit een pannetje met een scheutje olijfolie.



Stoof er de snippers sjalot in gedurende een paar minuten, zonder ze te kleuren. Voeg er tijdens het stoven de geplette look aan toe.



Plet het geweekte brood tot een papje.



Voeg het gehakt toe, één ei, de gestoofde sjalot en de look, en een snuifje gedroogde kruiden, naar eigen smaak.



Kruid met peper en (indien het gehakt niet sterk gekruid is) een snuifje zout. Meng en kneed tot een stevige massa.



Verwarm de oven voor op 180 °C.



Strooi wat bloem op je werkvlak en rol de vellen bladerdeeg met de deegrol rustig nog wat meer uit. Snij ze in een zo groot mogelijke rechthoek. Snij elke rechthoek in 6 gelijke rechthoekige lapjes deeg van zo'n 10 x 8 cm.



Schep een eetlepel gehaktmengsel in het midden van elk lapje deeg en druk het aan tot een worstje. Knijp een streepje curryketchup op het gehakt en rol elk lapje deeg op, met het gehaktmengsel ertussen.



Bedek een bakplaat met een vel bakpapier of een siliconenmatje, en leg er de broodjes op.



Maak met een scherp mes kruisgewijs enkele ondiepe insnijdingen in de bovenkant van elk broodje. Breek het tweede ei en hou de dooier apart; het eiwit gebruiken we niet. Voeg een piepklein scheutje water toe en klop het eigeel los. Strijk met een keukenpenseel de bovenkant van de broodjes met het eigeel in.



Bak ze zo'n 25 minuten op 180 °C.



Serveer de broodjes warm en zet de ketchupfles op tafel.



Tip:

Nog broodjes over? Je kunt ze 's anderendaags perfect opwarmen in de oven. Probeer het niet in de microgolfoven, daar worden ze wak van.



4. Boekweitpannenkoeken met verse mango voor 4 personen © Verne.

Ingrediënten:

• 300 g boekweitmeel

• 4 eieren

• 6 dl karnemelk

• 200 g plattekaas

• 1 eetlepel olijfolie

• 1/2 limoen

• 2 eetlepels honing

• 1 theelepel harissa

• 2 rijpe mango's

• klontje boter

• snuifje zout



Bereidingstijd:

20 minuten



Bereidingswijze:

Meng de boekweitbloem, de eieren, de karnemelk en een snuif zout in de blender. Mix tot een glad beslag en zet opzij.



Laat het gerust een uurtje rusten, als je er de tijd voor hebt.



Meng ondertussen de plattekaas met de olijfolie, wat fijngeraspte zeste en een scheutje sap van de limoen, de honing en de harissa.



Begin met een toefje, roer, proef en voeg eventueel extra harissa of een snuifje zout toe, als je het nog te flets vindt.



Schil de mango's en snij het vruchtvlees los van de pit. Snij de plakken mango in blokjes van een centimeter.



Verhit een grote bakpan of een pannenkoekenpan op een matig vuur.



Smelt er een klein klontje boter in.



Schep er een lepel boekweitbeslag in, voor een grote dunne pannenkoek. Wals met de pan, tot het beslag de volledige bodem bedekt.



Laat de pannenkoek rustig garen, tot de onderzijde goudbruin krokant is. Draai de pannenkoek niet om!



Laat hem uit de pan glijden en verdeel er een portie mango over. Rol elke pannenkoek op, snij hem middendoor (of in dikke repen) en serveer er de frisse dipsaus bij, en extra mango voor wie wil.



5. Wrap van omelet met heilbot en avocado voor 4 personen © Verne.