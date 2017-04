Deze Belgische chocolatier maakt gigantische dino-eieren voor Pasen

Door: TVM

14/04/17 - 21u00

© Paul Smith.

Zondag word je weer langs alle kanten overladen met chocolade, maar zo indrukwekkend als de dino-eieren van Belgisch meester-chocolatier Patrick Mertens zul jij er waarschijnlijk geen krijgen. Mertens van chocoladehuis BOON maakte die in opdracht van de Britse modeontwerper Paul Smith. Wij zijn diep onder de indruk.

© Paul Smith.

Paul Smith mag dan een obsessie voor konijntjes hebben - hij verzamelt ze in alle maten en gewichten - het spirit animal van zijn laatste collectie is een dinosaurus. Daarom vroeg hij aan Patrick Mertens om daar rond iets te maken voor Pasen. Het resultaat werd een gigantisch dino-paasei van 40 kilo en 107 cm dat zal worden tentoongesteld in de flagship stores van Paul Smith. In België zal het dino-ei te zien zijn in de etalage van de Antwerpse winkel vanaf vandaag, vrijdag 14 april.



Naast het grote paasei ontwierp BOON ook miniatuurversies van het dino-ei die de klanten van Paul Smith krijgen wanneer ze op zaterdag 15 april een aankoop (vanaf 1000 euro) doen in de winkel.



De indrukwekkende XXL-versie van het ei zal worden verloot als je je gegevens achterlaat in de winkel tijdens het paasweekend. Tijdens dit weekend vindt er ook een tasting van Chocoladehuis BOON in de flagship store van Paul Smith plaats.