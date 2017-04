Pascale Naessens smult van chocolade: "Af en toe uit de bocht gaan hoort bij het leven"

Door: ND

14/04/17 - 11u00 Bron: NINA

video Pascale Naessens heeft het druk. Razend druk. Niet alleen heeft ze twee nieuwe boeken uit - 'Openhartig over eten' bij ons en 'Pure & Simple' in de Verenigde Staten - ze is alweer bezig met een nieuw kookboek en doorkruist tussendoor het hele land voor lezingen. Toch vond ze een momentje tijd voor NINA, en om te genieten van een stukje chocolade.

"Zondigen is een term die ik kwijt wil," vertelt Pascale Naessens deze week in NINA. "Waarom moeten we het gevoel krijgen dat we zondigen als we iets lekker eten? Je moet weten waar je veel en minder veel mag van eten, maar af en toe uit de bocht gaan, hoort bij het leven."



En om haar stelling kracht bij te zetten, bijt ze in dit filmpje smakelijk in een gigantisch paasei. Het hele interview - waarin ze onder meer praat over haar relatie met Paul die 24 jaar ouder is, haar voormalige eetstoornis en de controverse rond haar kookboeken en voeding in de media - lees je morgen in NINA.