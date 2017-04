De grote paaseitjestest: is dure chocolade echt lekkerder?

© thinkstock.

video Pasen komt eraan, hét ideale excuus om de hele dag het ene paaseitje na het andere naar binnen te spelen. Maar waar vind je nu de lekkerste eitjes? In de supermarkt? Of toch bij de luxe chocolatier? Team NINA offerde zich gewillig op voor een blinde chocoladetest.

De paaseitjes:

Colruyt: € 6,76 per kilogram

Aldi: € 11,93 per kilogram

Milka: € 14,98 per kilogram

Leonidas: € 26,60 per kilogram

Galler: € 33,30 per kilogram

Pierre Marcolini: € 140 per kilogram



De proefkonijnen:

webredacteur Timon

webredactrice Nina

webredactrice Sophie

stagiaire Charlotte