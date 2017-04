Jeroen Meus maakt bonbon van knolselder en heilbot

Door: redactie

Recept Het lijkt wel een gepocheerd ei, maar niets is wat het lijkt. Deze reuzenbonbon van gerookte heilbot zit vol verrassende smaken in een ongewone combinatie: knolselder, notenkaas, appel ... Lekker met een frisse lentesalade en honingvinaigrette.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 kleine knolselder

• 200 g notenkaas (type Rambol)

• 100 ml room

• 1/3 citroen

• selderijzout

• cayennepeper

• nootmuskaat

• 1 bosje platte peterselie

• 1 bosje bieslook

• neutrale olie

• 8 plakken gerookte heilbot

• 1 eetlepel honing

• 1 eetlepel mosterd

• scheutje appelazijn

• 2 eetlepels olijfolie

• 1 eetlepel notenolie

• 4 lente-uien

• 1 harde groene appel (granny smith)

• handvol walnoten

• paar takjes platte peterselie

• bosje bieslook

• peper van de molen

• zout



Extra materiaal:

• 4 kommetjes (type ramequin)



Bereidingstijd:

45 minuten (+ 30 minuten in de koelkast)



Bereidingswijze:

Schil de knolselder. Snij de helft in blokjes en rasp (met de mandoline) of snij de andere helft in fijne staafjes.



Breng water met een snuifje zout aan de kook. Kook de knolselderblokjes gaar.



Schep de knolselderblokjes met een schuimspaan uit het water en laat ze uitlekken en afkoelen.



Kook de fijne knolselderstaafjes heel kort in hetzelfde water. Giet af, spoel meteen onder koud water, laat uitdruppen en afkoelen.



Doe de knolselderblokjes in een zeefje of een keukenhanddoek en knijp er zo veel mogelijk vocht uit.



Doe de uitgeknepen blokjes in de blender met de notenkaas en een scheutje room. Mix. Voeg er het sap van de citroen, een snuifje selderijzout, cayennepeper en nootmuskaat aan toe. Mix nog een keer.



Snipper de peterselie en de bieslook fijn. Roer de kruiden door het kaasmengsel.



Vet de ramequins in met olie. Leg in elk schaaltje een vel huishoudfolie.



Leg twee plakken gerookte heilbot in elk schaaltje.



Laat de vis een beetje over de rand hangen.



Schep het kaasmengsel op de heilbot. Vouw er de vis over. Draai de bonbons goed dicht met de huishoudfolie. Draai ze om zodat de naad naar beneden ligt.



Laat de bonbons minstens een half uur opstijven in de koelkast.



Meng de honing, mosterd, azijn, olijfolie en notenolie tot een vinaigrette.



Snipper de lente-uien. Snij de appel in lucifers. Hak de walnoten grof.



Meng de gekookte knolselderstaafjes met de lente-uien, de appel en de walnoten. Kruid met versgemalen peper en zout. Meng er wat honingvinaigrette onder.



Haal de bonbons uit de huishoudfolie en schik ze op de salade.



Strooi blaadjes platte peterselie en gesnipperde bieslook over de borden, en druppel er wat vinaigrette rond.



Tip:

Kook de knolselderstaafjes kort, ze moeten nog beet hebben.