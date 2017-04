Eggs Benedict van Jeroen Meus

Door: redactie

12/04/17 - 17u30

© Verne.

Recept Als er één ding bij Pasen hoort, dan zijn het wel eieren. Maar heb je wel al eens 'eggs Benedict' geproefd? Dat typisch Amerikaanse ontbijtgerecht - al zou ik het eerder als lunch eten - bestaat uit een gepocheerd ei, hollandaisesaus en krokant spek. Als dat geen luxe is.

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 175 g boter

• 3 l water

• 7 dl azijn

• 4 dunne plakjes spek

• 1/2 pakje gemengde sla

• handvol babyspinazie

• paar takjes kervel

• 8 eieren

• 2 eierdopjes witte wijn

• 2 eierdopjes water

• cayennepeper

• 1 koffielepel scherpe mosterd

• 1/4 citroen

• 4 dikke sneden toastbrood

• wittewijnazijn

• olijfolie

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

40 minuten



Bereidingswijze:

Maak eerst je geklaarde boter.



Smelt de boter zachtjes in een steelpan. Schep er het bovenste schuim af tot je alleen nog het doorzichtige deel overhoudt. Zet opzij.



Verwarm de oven voor tot 200 °C.



Breng het water met de azijn aan de kook in een hoge pot. Hier pocheer je je eieren straks in. De azijn zorgt ervoor dat het eiwit sneller stolt.



Leg het spek op een bakplaat op een siliconen matje of bakpapier. Bak het 10 minuten in de oven.



Spoel de sla, de spinazieblaadjes en de kervel, en laat goed uitlekken.



Splits 4 van de 8 eieren en doe de eierdooiers in een koude steelpan (de eiwitten hou je bijvoorbeeld voor de rösti in het vorige recept).



Klop ze los met de dopjes witte wijn en water. Zet de pot op het vuur en klop met een garde schuimig zoals sabayon. De eieren zijn klaar als ze lobbig zijn en je, wanneer je met je garde over de bodem roert, de bodem ook effectief (in strepen) te zien krijgt.



Haal de pot meteen van het vuur en zet hem op een koude ondergrond, zodat de eieren zeker niet stollen.



Klop de geklaarde boter beetje bij beetje bij de saus, terwijl je pan nog van het vuur staat. Zorg dat de boter lauwwarm is; door te hete boter kunnen de eieren ook stollen.



Breng de hollandaisesaus op smaak met een snuifje zout, cayennepeper, scherpe mosterd en het sap van een kwartje citroen.



Haal het spek uit de oven en laat uitlekken op keukenpapier.



Pocheer de overgebleven 4 eieren op het laatste moment, zodat je ze goed heet kan serveren.



Breng het water met de azijn tot tegen het kookpunt en zet het dan op een laag vuurtje.



Maak met een garde een draaikolk in het azijnwater.



Breek elk ei in een apart kommetje en laat ze een voor een in het water glijden.



Pocheer de eieren ongeveer 2 minuten; het eiwit moet gestold zijn, maar de eierdooier nog lopend. Schep de eieren met een schuimspaan uit het water.



Laat uitlekken op een schone keukenhanddoek.



Rooster het brood in de broodrooster.



Meng het slagroen met een paar drupjes azijn en olijfolie. Kruid met versgemalen peper en zout.



Leg een stukje krokant spek op de toast, vervolgens een handje gemengde sla, een gepocheerd ei en een flinke lepel hollandaisesaus.