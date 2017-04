Jeroen Meus maakt spinazierösti met gerookte zalm

Door: redactie

11/04/17 - 18u00

© Verne.

Recept Gerookte zalm is altijd een beetje feest, en het past geweldig bij spinazie. Verras je tafelgenoten of gasten met een onvervalste 'groene' rösti of aardappelpannenkoek. En daarbij de allereerste waterkers van het seizoen. Smullen!

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 bosje waterkers

• 200 g spinazie

• 2 eetlepels zure room

• 3 koffielepels mierikswortelpasta

• 1 eetlepel wittewijnazijn

• 400 g aardappelen (kruimig)

• 4 eieren (alleen het eiwit)

• boter

• arachideolie (of andere neutrale olie)

• 4 plakken gerookte zalm

• nootmuskaat

• peper van de molen

• grof zout



Bereidingstijd:

45 minuten



Bereidingswijze:

Spoel de waterkers. Laat uitlekken in een vergiet.



Doe hetzelfde met de spinazie.



Meng de zure room met de mierikswortelpasta en de wittewijnazijn. Kruid met versgemalen peper en zout. Hou de dressing koel.



Schil de aardappelen en rasp ze grof. Dit is even stevige handenarbeid!



Spoel de geraspte aardappelen vooral niet: het zetmeel fungeert als 'lijm' om de rösti bij elkaar te houden.



Splits de eieren en meng de eiwitten door de geraspte aardappelen. De eierdooiers kan je bewaren voor de hollandaisesaus in het volgende recept.



Snipper de spinazie en meng onder de aardappelen. Kruid met versgemalen peper, zout en een beetje nootmuskaat.



Verhit een klontje boter met een beetje arachideolie in een klein pannetje, op een matig vuur.



Het kan ook in een grote pan, maar gebruik dan een serveerring om mooie ronde koekjes te vormen.



Schep er 2 eetlepels aardappelmengsel in en duw plat.



Bak het koekje aan beide kanten goudbruin; reken op twee minuten aan één kant, en dan nog een minuut voor de andere zijde. Hou de rösti warm (in de oven) en bak de rest.



Drapeer een plakje gerookte zalm over de rösti en eindig met een toefje waterkers en wat drupjes dressing. Zet de pot grof zout en de pepermolen op tafel.