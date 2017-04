Ben je koffie beu? Zo maak je zelf Chai latte

Door: Charlotte Dierckx

Chai latte, hét it-drankje dat onze harten sneller doet slaan. Wie op zoek is naar een alternatief voor de dagelijkse liters koffie leest best even verder. Want dit hip en trendy drankje is niet alleen super lekker, Chai latte heeft ook tal van positieve effecten op je gezondheid.

Wat heb je nodig? - 1 theelepel pepperbollen

- 4 kruidnagels

- 1 steranijs

- 4 kardemon zaadjes

- stukje verse gember

- 2 kaneelstokjes

- 700 ml water

- 3 zakjes zwarte thee

- 200 ml volle melk

- 1 eetlepel honing

- 1 eetlepel vannile-extract





Aan de slag 1. Maal de pepperbollen, kruidnagels, steranijs en kardemoonzaadjes fijn in een vijzel en doe ze in een steelpan.

2. Snij de gember fijn en voeg deze toe aan de kruidenmix in de steelpan.

3. Voeg 2 kaneelstokjes toe voor een verfijnde smaak.

4. Zet de steelpan op het vuur en laat je mengsel 10 minuten sudderen. Hoe langer de kruiden inkoken, des te pittger de smaak!

5. Zet het vuur iets lager en voeg de zwarte thee toe. Laat dit 5 minuten intrekken.

6. Voeg hierna melk, honing en vanille-extract toe. Roer de kruidenmix, laat het nog even sudderen en haal je creatie vervolgens van het vuur.

7. Gebruik een zeef om de kruiden te scheiden van je drankje.



Klaar en genieten maar!