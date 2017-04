NINA tipt: best of both worlds : ijs met krieksmaak

Margo Verhasselt

Ben jij een fan van het bier kriek? Dan hebben we goed nieuws voor jou. Top ijsmaker Glaces Franklin brengt deze zomer maar liefst zes nieuwe smaken uit en die zijn dan ook nog eens op en top Belgisch.

Ons geluk kan niet op. Belgisch ijsfabrikant Glaces Franklin maakt voor deze zomer zes nieuwe smaken waarvan drie smaken frozen yoghurt zijn. Ja je hoort me goed, Glaces Franklin werkt zonder toegevoegde suikers en maakt nu ook voor het eerst frozen yoghurt. Je kan kiezen uit natuur, bosvruchten en Luikse siroop.



Daarnaast zullen speculoos, cuberdon en kriek samen met de vier traditionele Glaces Franklin smaken schitteren deze zomer. De smaken zijn dus 100% Belgisch. Het idee alleen al doet ons watertanden. Laat de keuze stress maar vast komen, want wij kunnen en willen ook niet kiezen.



Hier vind je een lijst van verkooppunten in jouw buurt.