Voor Maro de kat mag het wat meer zijn dan droge brokken

Door: redactie

9/04/17 - 17u00 Bron: Metro UK

© Instagram.

Aan Instagramaccounts met katten geen gebrek op het internet. Maar Maro de kat uit Japan is niet zomaar een schattige kat. Op haar bord mag het al eens wat meer zijn dan droge brokken of nat voer. Gevulde courgettes, quiche of een wokschotel. En als het kan met een glaasje wijn erbij.