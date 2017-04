Sushi & meer dingen waarvan je onterecht denkt dat ze gezond zijn

Door: ND

8/04/17 - 12u30 Bron: Daily Mail

© thinkstock.

"100% natuurlijk" of "zonder toegevoegde suiker": etiketten op verpakkingen kunnen ons heel makkelijk wijsmaken dat we iets gezonds in onze winkelkar laden. In de realiteit zit het ingewikkelder in elkaar. Voedingsdeskundige Tammy Lakatos Shames legt uit met welke producten we beter niet overdrijven - ondanks hun gezonde imago.

Ontbijtgranen Reclamespots doen ons geloven dat ontbijtgranen het geheim zijn voor een slanke lijn. Maar in de realiteit zitten cornflakes, muesli en zelfs volkoren ontbijtvlokken die hun ijzer en vitaminegehalte in de verf zetten vaak vol toegevoegde suiker. "Zo krijg je snel veel calorieën binnen, terwijl je ook snel weer honger hebt," legt Lakatos Shames uit.

Vruchtensap Een glaasje vruchtensap levert net zoals een stuk fruit vitaminen op, wat gezond is. Maar de calorieën en dus ook de suiker in zo'n glas zijn veel geconcentreerder dan wanneer je gewoon een stuk fruit zou eten. Een glas appelsiensap is qua calorieën en suikers vergelijkbaar met een glas cola. Bovendien is een stuk fruit ook een gezondere keuze omdat je er vezels mee binnenkrijgt, die je hongergevoel stillen. Een glas sap doet dat niet.

Sushi Het basisconcept van Japanse sushi is relatief gezond: veel verse vis en groenten met een beetje rijst. Maar de westerse variant van de lekkernij is niet alleen veel groter, ze bevat vaak te veel witte rijst in verhouding met de weinige groenten. Voeg daar nog veel zoute sojasaus en gefrituurde varianten aan toe, en je bent lang niet meer zo gezond bezig als je dacht.

Granola Zelf granola maken met een mix van havermout, pitten, zaden en noten is een gezonde start van de dag. Maar de voorverpakte zakken en dozen uit de supermarkt bevatten meestal veel toegevoegde suikers, vetten en bepaalde olieën die het calorie-aantal snel doen oplopen. Bovendien is het belangrijjk om te weten dat noten erg gezond zijn, maar ook heel calorierijk. Je beperken tot kleine porties is dus aan te raden.

Frozen yoghurt Een gezond alternatief voor ijs? Dat is het hippe frozen yoghurt. Al bevat die caloriearmere optie vaak nog wel behoorlijk wat toegevoegde suiker. Is er een suikervrije optie op de kaart? Dan is het wel gezonder, maar vaak wordt dat ook weer gecompenseerd met toppings zoals chocolade, nootjes of allerlei siropen.