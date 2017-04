Zoveel cafeïne zit er in je kopje deca koffie (ja, echt!)

Door: ND

Drink jij 's avonds ook een kopje koffie zonder cafeïne om makkelijker te kunnen inslapen? Dan zal het je misschien wel verbazen dat zelfs daar nog een kleine hoeveelheid cafeïne in zit. Al is dat niet genoeg om je uit jouw nachtrust te halen, en moet je al heel veel kopjes drinken om er wakker van te blijven.

Decafeïneren is een proces waarbij gemiddeld zo'n 94 tot 98 procent van de cafeïne uit koffie wordt gehaald. Met andere woorden: in dat kopje deca zit nog 2 tot 6 procent van de oorspronkelijke opwekkende stof. Hoeveel cafeïne koffie bevat - of hij nu gedecafeïneerd is of niet - heeft alles te maken met het type bonen en hoe die verwerkt worden. De universiteit van Florida ontdekte in een onderzoek dat er amper deca koffies bestaan die helemaal geen cafeïne bevatten, en dat het cafeïnegehalte van zo'n deca kopje heel erg kan variëren.