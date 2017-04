Chili con carne van Jeroen Meus

Door: redactie

6/04/17 - 17u30

© Verne.

Recept Ook al weet je maar weinig over de Mexicaanse keuken, de beroemde stoofschotel chili con carne kent iedereen. En iedereen kan hem maken: er is echt niets moeilijks aan. Trek wel genoeg tijd uit om de chili te laten sudderen - hoe langer, hoe smakelijker. Serveer met rijst en een flinke lepel zure room.

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 uien

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• 3 stengels bleekselder

• 1 dikke wortel

• 1 rode paprika

• 1 rode chilipeper

• boter

• 500 g zuiver rundergehakt

• 1 kaneelstok

• komijnpoeder

• paprikapoeder

• 2 laurierblaadjes

• 2 takjes verse tijm

• 25 cl rode wijn

• 400 g rode bonen (blik)

• 3 dl groentesap (genre V8)

• 140 g tomatenpuree (geconcentreerd)

• 200 g tomatenblokjes (blik)

• 2 sjalotten

• 400 g rijst (los)

• 8 dl bouillon (of water)

• 1 dl zure room

• paar takjes verse koriander

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

70 minuten



Bereidingswijze:

Schil de uien en de knoflook.



Snipper de uien fijn en plet de knoflook tot pulp.



Stoof de stukjes ui en de lookpulp aan in een beetje olie, in een ruime stoofpot op een matig vuur.



Zet na een paar minuten het vuur zachter.



Spoel ondertussen de selder.



Verwijder het loof. Schil de stengels met een dunschiller. Snij ze in balkjes en doe ze bij de ui en knoflook.



Schil de wortel en snij hem in dunne schijfjes; voeg toe.



Schil de rode paprika, verwijder de zaadlijsten en snij de vrucht in reepjes.



Snij de rode chilipeper overlangs in tweeën.



Verwijder de zaadjes en hak het vruchtvlees in stukjes. Doe ze samen met de paprikareepjes bij de groenten.



Stoof zo'n 10 minuten; roer regelmatig.



Smelt een klontje boter in een braadpan op een stevig vuur. Bak er het rundergehakt in. Prak het vlees ruwweg; zorg dat er genoeg grote 'stukken' vlees overblijven.



Kruid met een kaneelstok, een snuifje komijnpoeder en wat paprikapoeder. Doe er een paar blaadjes laurier bij en wat verse tijm.



Giet er de rode wijn bij en roer grondig. Laat de alcohol wegkoken.



Doe het vlees bij de gestoofde groenten. Laat de bonen uitlekken en voeg ze samen met het groentesap, de geconcentreerde tomatenpuree en de tomatenblokjes toe.



Laat de chili con carne minstens 45 minuten onder deksel sudderen op een zacht vuur.



Proef en kruid indien nodig met een beetje peper van de molen en zout.



Pel de sjalotten en snipper ze zeer fijn.



Verhit wat olie in een ruime stoofpot op een matig vuur en stoof de sjalotten aan; laat ze niet bruin worden.



Meet het volume van de rijst af. Laat hem even meebakken, tot hij mooi glanst.



Voeg per deel rijst 2 delen water of bouillon toe.



Breng aan de kook, zet het vuur meteen zacht en laat de rijst onder deksel garen. Roer er niet in. De rijst is klaar wanneer al het vocht opgeslorpt is.



Roer de rijst los en kruid naar smaak met wat peper van de molen en een snuifje zout.



Serveer de chili con carne met de rijst en een lepel zure room.



Strooi er wat verse korianderblaadjes over.



Tip:

• Restje chili over? Voeg tomatensoep toe, en je hebt een heerlijke maaltijdsoep.

• Snij de groenten niet te klein, chili is lekkerder met wat meer 'beet'.

• Voor extra smeuïge rijst laat je een klontje boter in de gare rijst smelten.