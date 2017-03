Inspiratie nodig? Dit is de vegetarische tip van Julie Van den Steen

Door: redactie

8/03/17 - 11u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© Marie-José Jarry.

Ging jij dapper de veertig dagen lange uitdaging aan waarin je het moet zien uit te houden zonder vlees, vis of gevogelte op je bord? Het Laatste Nieuws verzamelde 40 tips van kenners om die periode zonder valsspelen door te komen. Wij delen deze maand elke dag een bruikbare tip met jullie.

© Joost De Bock.

Kan je na de eerste week zonder vlees wel wat inspiratie gebruiken, receptgewijs? Dan heeft radiopresentatrice Julie Van den Steen een lekkere tip. Je had er misschien nog niet van gehoord, maar zelf is ze fan van gierst:



Julie Van den Steen: "Gierst is een oergraan, is licht verteerbaar, bevat geen gluten en levert ons vele vezels, ijzer, vitamine B, mangaan, fosfor en magnesium. Een salade met gierst, geroosterde groenten en feta is lekker én smaakvol"



Meer aanwijzigingen nodig voor een recept met gierst? Dan zullen deze gevulde tomaten en courgettes met quinoa en gierst jou wel kunnen bekoren.