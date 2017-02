Klopt het dat de cijfers op een broodrooster voor minuten staan?

© thinkstock.

Je hebt het gerucht dat de cijfers op een broodrooster staan voor het aantal minuten dat een snede brood getoast wordt, misschien ook al zien passeren op sociale media. Klopt dat echt? Wij zochten het uit.

Bovenstaande quote duikt al enkele jaren op sociale media op. Steeds opnieuw kunnen mensen er maar niet van over en dat is goed ook, want het blijkt regelrechte onzin te zijn. Een klein eigen experiment met twee verschillende broodroosters leert ons al snel dat de nummers helemaal niet staan voor minuten. En maar goed ook. Hoe denk je dat een toast er zou uitzien na pakweg 5 minuten in de toaster?



Een simpele zoekopdracht op Google vertelt ons identiek hetzelfde. Er zijn al honderden artikelen over het gerucht verschenen met één duidelijke boodschap: het klopt niet. Wat de nummers dan wel betekenen? Toasters bevatten een metalen strip die krult naargelang het warmer wordt. Met de nummers kun je aangeven hoeveel de strip net mag krullen.



In principe hebben de nummers dus wel degelijk te maken met hoe lang een snede brood getoast wordt. Maar een specifieke tijd geven ze niet aan. Waarom niet? Omdat broodroosters simpelweg te goedkoop zijn om een timer te bevatten.