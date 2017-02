We koken rijst allemaal verkeerd en dat is schadelijk voor onze gezondheid

redactie

9/02/17 Bron: BBC

Rijst in wat water gooien en laten uitkoken, veel simpeler kan koken niet zijn. Toch blijkt die methode niet juist en zelfs schadelijk voor de gezondheid. Omdat veel rijst arseen bevat, is het niet voldoende om rijst gewoon te laten uitkoken. Deze kookmethode zou op lange termijn namelijk kanker, diabetes of hartkwalen kunnen veroorzaken.

Wetenschappers van de Queens University van Belfast hebben voor het BBC-programma 'Trust me, I'm a Doctor' verschillende bereidingswijzen voor rijst uitgetest. Ze stelden vast dat een vaak gebruikte bereidingswijze heel schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Veel rijst bevat namelijk arseen, omdat industriële giftige stoffen en pesticiden achterblijven in de bodem van rijstplantages. Met een foute kookwijze, blijft er onrustwekkend veel arseen in de rijst achter.

Laten weken Professor Andy Meharg probeerde eerst de meest gangbare kookwijze uit: één kopje rijst laten uitkoken in twee kopjes water. Hij stelde vast dat het arseenniveau nauwelijks daalt. De tweede bereidingswijze, één kopje rijst laten uitkoken in vijf kopjes water, halveerde al meteen het arseengehalte. De derde methode bleek uiteindelijk de beste: laat de rijst eerst een nacht weken in water. Op die manier verminder je het arseengehalte in de rijst met 80 procent.