Eerste luxefrituur van Sergio Herman opent in ons land

video Topchef Sergio Herman opent morgen in Antwerpen het eerste Belgische filiaal van zijn keten van luxefrituren. Zijn Frites Atelier komt in de Antwerpse autovrije Korte Gasthuisstraat tegenover de bekende bakkerij Goossens. Een pak friet kost 3,50 tot 6 euro. Een maaltijd van een sterrenchef was nog nooit zo goedkoop!