Voeg dit toe aan je kopje koffie in plaats van suiker

Door: redactie

4/02/17 - 11u00 Bron: Greatist

© unsplash.

Drink jij je koffie het liefst met een flinke lepel suiker? Kan smaken, maar wie een paar koppen per dag drinkt krijgt daarmee heel wat extra calorieën binnen. Probeer deze tip eens voor een zoetere kop, zonder dat je suiker moet toevoegen.

Wil je wat minderen met suiker in je koffie, probeer dan in de plaats eens om wat kaneel aan je kopje toe te voegen. Dit kruid geeft je koffie niet alleen van nature een zoetere smaak, het levert ook heel wat andere voordelen op. En dan hebben we het nog niet eens over die 70 kcal per kop die je er mee uitspaart.

De voordelen van kaneel

- Kaneel kan helpen bij het onder controle houden van sterke pieken en dalen in de bloedsuikerspiegel. Concreet houdt dat in dat je een lepeltje kaneel in je koffie ervoor kan zorgen dat je minder zin krijgt in zoete of zoute snacks tussendoor.



- Het kruid kan de werking van antioxidanten in ons lichaam nog extra versterken, waardoor je immuunsysteem een boost krijgt.



- Kaneel zou een gunstig effect op de spijsvertering hebben en de maag en darmen kalmeren bij problemen met de vertering.



Ter vergelijking: suiker wordt daarentegen in verband gebracht met overgewicht en diabetes. Een goed argument om dat schepje suiker toch eens in te ruilen voor een snuifje kaneel. Het proberen waard.