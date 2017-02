Daarom is junkfood zoveel goedkoper dan gezond eten

Door: TVM

3/02/17 - 13u00 Bron: Het Parool

© unsplash.

Voor minder dan een euro koop je in de supermarkt al een zak chips én een pak koeken. Wie voor dat geld een gezonde snack wil vinden, komt wellicht met lege handen thuis. Uit een eerdere Britse studie bleek dan ook dat gezond eten gemiddeld drie keer duurder is dan ongezond voedsel. De Nederlandse krant Het Parool zocht uit hoe dat komt.

Ongezond eten wordt meestal in bulk gemaakt van goedkope ingrediënten en omdat het vaak zo sterk bewerkt is, zijn de producten langdurig houdbaar. Verse en onbewerkte producten zoals fruit en groenten moeten daarentegen weggegooid worden als ze niet meer vers zijn. Fruit en groenten moeten vaak ook met de hand geoogst worden en ze moeten voorzichtig gekoeld en snel worden getransporteerd. Die kosten in de keten zijn de voornaamste reden voor het verschil in prijs, schrijft Het Parool.



Daarnaast schrijft de Nederlandse krant ook dat die goedkope ingrediënten, zoals maïs, tarwe, rijst en suiker, ofwel uit lagelonenlanden komen of goedkoop geproduceerd worden in rijke landen met landbouwsubsidies van de overheid. Een deel van die ingrediënten worden ook gebruikt voor veevoer.



Uit een Amerikaans onderzoek bleek dat mensen die veel van die gesubsidieerde producten aten, relatief veel last van obesitas, diabetes type 2 en een hoger risico op hart- en vaatziekten hebben. Vaak zijn dat mensen met een laag inkomen. De overheid subsidieert zo niet alleen indirect ongezond eten, ze ondermijnen ook hun eigen volksgezondheid. Een aspect dat meer aandacht verdient volgens Het Parool.