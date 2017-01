Ben Weyts trekt half miljoen uit voor oprichting van 2 Vlaamse 'topkokteams'

Door: redactie

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft de oprichting van twee "topkokteams" aangekondigd. Hij deed dat tijdens zijn bezoek aan de Bocuse d'Or in Lyon, de prestigieuze internationale kookwedstrijd. Eén topkokteam zal een Young Chefs Team zijn, het andere een Bocuse d'Or Team. Voor het project, waarin de twee teams jarenlang gecoacht en begeleid worden, trekt de Vlaamse regering een half miljoen euro uit.

Peter Goossens © belga.

Het Young Chefs Team bestaat uit het beste jonge talent uit de Vlaamse hotelscholen. Maximumleeftijd om erbij te horen, is 25 jaar. Het is de bedoeling om met een ploeg van acht jonge koks te scoren op internationale wedstrijden, zoals de Culinary Worldcup in Luxemburg in 2018 en de Olympiade der Küche in Erfurt, Duitsland in 2020.



Bocuse d'Or

In het Bocuse d'Or Team zitten meer ervaren chefs. Het team richt zich op de "Olympische Spelen voor topkoks", want zo wordt de kookwedstrijd genoemd. Er komt een intensieve zoektocht naar de beste kandidaat (chef en leerling-kok) om mee te dingen naar de Bocuse d'Or. Er wordt daarvoor samengewerkt met de al bestaande kookwedstrijden Prosper Montagné en Mastercooks. Winnaars van die wedstrijden zullen doorstoten naar de Belgische finale van de Bocuse d'Or.



De wereldfinale van de Bocuse d'Or vindt om de twee jaar plaats. Morgen start de editie van 2017 en een Belgisch team heeft de wereldselectie gehaald. Het zijn chefs Peter Aesaert en leerling-kok Michelle Boone. Zij zitten nu in volle voorbereiding en serveren morgen twee borden aan de jury: een tartelette van aardpeer en spruitjes als voorgerecht, gevolgd door Bressekip, gevuld met schaaldieren.



Eén van de juryleden is Peter Goossens en hij mag ook zijn stem laten horen tijdens het proeven en beoordelen van het Belgisch gerecht. Opmerkelijk, want Aesaert was vroeger souschef in het Hof Van Cleve. Woensdagavond weten we of het Belgische team een medaille binnenrijft.



Een gouden plak won ons land nooit. Van die stunt durft Peter Aesaert niet te dromen. "Gastland Frankrijk is favoriet en ook de Scandinavische landen hebben enorme budgetten. Daarnaast zijn er nog Japan en de Verenigde Staten die zeker niet te onderschatten zijn. Een toptienplaats zou heel mooi zijn" aldus Aesaert.



In de 30-jarige geschiedenis van de wedstrijd heeft België zes podiumplaatsen bemachtigd: drie zilveren en drie bronzen. De laatste Belgische winnaar is Ferdy Debecker. Hij pakte brons in 1999, nog net in de vorige eeuw dus, in andere tijden zegt hij zelf: "Wij moesten alles zelf doen, en alles zelf financieren. Meedoen aan zo'n wedstrijd vraagt maanden voorbereiding en dat schrikt velen af."