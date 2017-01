Waarom kookboeken nog lang niet zullen verdwijnen

Door:

20/01/17 - 18u33 Bron: The Huffington Post Door: Nina Dillen 20/01/17 - 18u33 Bron: The Huffington Post

© thinkstock.

Video killed the radio star klonk het in 1977, maar 40 jaar later luisteren we nog altijd naar de radio. Kwatongen die beweren dat het internet de rol van kookboeken volledig zal overnemen, hebben volgens kenners dan ook ongelijk. "De kookboeken van vandaag dragen een heel verhaal in zich," klinkt het.

Heb je geen kookinspiratie, dan tik je toch gauw even op Google in wat je met die kipfilet zal doen vanavond? Ook de perfecte roux of het recept voor appelcake kent voor niemand nog geheimen, en is steeds op een paar muisklikken van ons verwijderd. Het internet bulkt van de recepten, kookvideo's en culinaire blogs, waar wij met NINA kookt ook vrolijk aan mee doen. Waarom zou je dan nog een boek vastpakken om aan het kokerellen te slaan? Lees ook Jeroen Meus maakt zeebaars met knoflookchips en groentesalsa

Eten als je geen honger hebt is schadelijker dan je denkt

Veggie friday: rijstschotel met champignons

Knisperende pagina's © kos. "Kookboeken hebben vandaag veel meer te bieden dan alleen recepten, die je ook makkelijk online kan vinden," legt culinair uitgever Sally Ekus uit aan The Huffington Post. "Kookboeken zijn geëvolueerd tot mooi vormgegeven werken die naast recepten ook een verhaal vertellen." Denk bij ons bijvoorbeeld aan Pascale Naessens, die heel haar levensfilosofie uit de doeken doet in Puur Pascale. Sandra Bekkari wijt bijna de helft van haar Nooit Meer Diëten boek aan tips voor een gezonde levensstijl, en Rens Kroes leert ons dan weer de kneepjes van het meenemen van maaltijden zonder morsen. De verkoopscijfers van dit soort kookboeken liegen er niet om: er zijn nog altijd genoeg foodies die graag een boek openslaan voor ze ingrediënten in een pot gooien. Niks zo charmant als een recept voor tiramisu dat wat knispert van de suiker tussen de pagina's, en waar de foto door een levensechte koffievlek wordt gesierd.