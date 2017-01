"Dit zit er in uw pot Nutella" (en schrik niet van de hoeveelheid suiker)

Sven Van Malderen

Een opmerkelijke foto die de ronde doet op Reddit: naast een pot Nutella ziet u ook een exemplaar met daarin de rauwe bestanddelen. Dat de lekkernij een boel suiker bevat, is uiteraard geen verrassing. Maar meer dan de helft? Dat stemt wel even tot nadenken. De porties palmolie, magere melkpoeder, cacao en hazelnoot lijken voor de rest vrij evenwichtig verdeeld.

Of de afbeelding echt accuraat is, wil Nutella niet bevestigen. "Wij maken de hoeveelheden van ingrediënten niet bekend: ons recept is uniek en dat willen we zo houden", klinkt het in een reactie.



Het etiket maakt ons wel wat wijzer: een portie van 15 gram (oftewel één theelepel) bevat maar liefst 8,5 gram suiker. In een hele pot van 400 gram zit bijgevolg 227,2 gram suiker, oftewel 75 suikerklontjes. Inderdaad meer dan de helft dus.



Palmolie

Vorige week moest Ferrero, het bedrijf achter Nutella, ook al in de verdediging gaan. De palmolie zou het risico op kanker vergroten, oordeelde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Het bedrijf liet toen weten dat het goedje in het industriële proces tot net onder de 200 graden Celsius verhit wordt, net om het ontstaan van kankerverwekkende stoffen te verminderen.



Palmolie is een belangrijk ingrediënt om de zachte textuur van de pasta te verkrijgen en behouden, als het bijvoorbeeld wat langer op de plank blijft staan. Volgens Ferrero is het dan ook niet zo evident om de palmolie door een ander ingrediënt, zoals zonnebloemolie te vervangen: het zou direct invloed hebben op de smaak en textuur van het product.



"Kan mij geen moer schelen"

Palmolie is de goedkoopste plantaardige olie op de markt. Geschat wordt dat Ferrero zo'n 185.000 ton per jaar gebruikt. Een ton palmolie kost zo'n 755 euro, zonnebloemolie kost rond de 797 euro per ton en koolzaadolie, een andere mogelijke vervanger, rond de 851 euro per ton. Veranderen van olie zou het bedrijf dan ook significant meer kosten, tussen de 8 en 22 miljoen euro per jaar aan deze prijzen.



Ondanks de doemberichten lijkt de consument echter niet van zin zijn favoriete zonde te laten staan. "Op die manier ziet het er inderdaad niet gezond uit. Jammer genoeg kan het mij geen moer schelen", klinkt het onder meer.