Jeroen Meus maakt carpaccio van gerookte eendenborst en sinaasappel

redactie

20/01/17 - 17u30

Recept Deze carpaccio bevat zowat alle ingrediënten voor een klassieke canard à l'orange, maar is toch helemaal anders dan de traditionele, warme versie. Het sap van de sinaasappels wordt een pittige, oosterse vinaigrette; met bloedsinaasappels is het effect nog mooier.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 (bloed)sinaasappels

• 1 sjalot

• 1 teen knoflook

• 20 g gember

• olijfolie

• 2 eetlepels kandijsiroop

• 1 eetlepel azijn

• 1 eetlepel sesamolie

• 1 eetlepel sherryazijn

• 1/2 venkel

• 1/2 wortel

• 1/2 komkommer

• enkele takjes dragon

• 2 gerookte eendenborsten

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

40 minuten



Bereidingswijze:

Schil de (bloed)sinaasappels 'à vif': snij de schil en alle witte vliesjes rondom weg. Snij het vruchtvlees tussen de vliezen uit en vang het sap op. Hou de partjes apart.



Pel en snipper de sjalot. Pel en plet de knoflook. Schil en snipper de gember fijn.



Verwarm een scheutje olijfolie in een pan. Stoof de sjalot en doe er de knoflook en de gember bij.



Blus met het sinaasappelsap. Laat even sudderen en doe er kandijsiroop en een scheutje azijn bij. Laat de vinaigrette inkoken tot siroop.



Laat afkoelen en breng op smaak met sesamolie en (eventueel) een scheutje sherryazijn. Hou je niet van brokjes, zeef dan de vinaigrette.



Snij de venkel fijn met de mandoline. Leg in koud water met ijsblokjes.



Schil de wortel en snij hem in staafjes.



Spoel de komkommer, haal er de zaadlijst uit en snij het vruchtvlees in staafjes. Laat ze afkoelen in het ijswater.



Haal de groenten uit het water en laat ze op een schone keukendoek uitlekken.



Meng er de dragonblaadjes onder.



Verwijder het vet van de eendenborsten en snij het vlees in heel fijne plakjes met een smal en scherp mes.



Schik de plakjes gerookte eend op de borden en kruid met een snuifje zout en versgemalen peper.



Leg er een handje krokante salade bovenop en enkele partjes (bloed)sinaasappel, en werk af met een lepel zoetzure vinaigrette.