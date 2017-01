Jeroen Meus maakt zeebaars met knoflookchips en groentesalsa

Door: redactie

19/01/17 - 17u30

© Verne.

Recept Sushi, ceviche, carpaccio van sint-jakobsvruchten ... we hebben allemaal weleens rauwe vis gegeten op restaurant. Probeer het eens zelf, met flinterdunne plakjes zeebaars. Met een oosterse groentesalsa en knoflookchips wordt het een pak avontuurlijker.

Jeroen Meus © Verne.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 3 teentjes knoflook

• 500 g zeebaarsfilets (ontveld)

• olijfolie

• paar takjes koriander



Voor de salsa:

• 1 limoen

• theelepel honing

• rijstazijn

• 100 ml olijfolie

• 1/2 rode chilipeper

• 30 g verse gember

• 8 radijzen

• 1/3 komkommer

• 1/2 groene appel

• 80 g wakamesalade (potje, bij de sushiof visafdeling)

• (grof) zout



Bereidingstijd:

40 minuten



Bereidingswijze:

Breng voor de knoflookchips een flinke bodem water aan de kook in een kleine pot. Pel de teentjes knoflook en snij ze met een scherp mes in dunne plakjes.



Laat de plakjes 5 minuten garen in zacht kokend water, tot ze glazig zijn. Laat ze uitlekken op een schone keukendoek.



Pluk eventuele achtergebleven graten in de visfilets voorzichtig weg met een keukenpincet of snij ze weg met een scherp mesje. Snij de vis in lange, bijna doorschijnende plakjes. Plaats daarvoor een vlijmscherp mes met een dun lemmet bijna horizontaal boven op de zeebaarsfilet. Ben je niet zo handig, vraag dan aan je vishandelaar om dat te doen.



Schik de plakjes op een vel vershoudfolie, leg er een tweede vel bovenop en stamp de vis lichtjes aan met een vlakke vleesstamper of de platte onderkant van je vijzel. Plet ze in geen geval tot moes.



Bestrijk de bodem van een vlakke serveerschaal met een likje olijfolie. Schik er de plakjes zeebaars op.



Meng het sap van de limoen met een scheut honing: dit vormt de basis voor je salsa. Smeer met een deel ervan nu eerst de plakjes vis in; door het zuur van de limoen zal de vis (koud) garen. Dek af met een vel vershoudfolie en zet in de koelkast.



Werk de rest van het limoensap en de honing nu verder af. Voeg een scheutje rijstazijn toe. Meng goed met de klopper en giet er de olijfolie bij. Blijf mengen.



Verwijder de zaadjes uit de chilipeper. Snij het deel dat je nodig hebt in piepkleine rode puntjes. Voeg toe.



Schil het stukje gember en rasp het in de vinaigrette.



Was de radijzen. Snij het stuk (ongeschilde) komkommer, de radijzen, de (ongeschilde) appel in plakjes, dan in staafjes en uiteindelijk in zo klein mogelijke stukjes. Haal wel eerst de zaadlijsten uit de komkommer.



Snij de wakamesalade fijn.



Meng met de vinaigrette tot een kleurrijke salsa.



Verwarm de friteuse voor tot 160 °C.



Bak de knoflookchips tot de olie niet meer sist, dan is al het vocht eruit; reken op 30 seconden. Ze hoeven niet te kleuren. Laat ze een voor een in de friteuse vallen, zodat ze zeker niet aan elkaar plakken.



Laat ze uitlekken op keukenpapier, strooi er een beetje zout over en verdeel ze over de vis.



Lepel er een paar toefjes salsa bij en strooi er wat blaadjes koriander over.



Strooi ten slotte een paar korrels grof zout over de schaal en serveer meteen.



Zet de rest van de salsa op de tafel. Serveer er eventueel wat brood bij.



Tip:

Marineer de vis niet langer dan een uurtje. Hoe meer zuren je in je marinade gebruikt, hoe sneller de vis gaart.