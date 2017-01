Jeroen Meus maakt carpaccio van komkommer met geitenkaas

Door: redactie

18/01/17 - 17u30

Recept Heel fijn gesneden komkommer met staafjes appel, plakjes radijs en blokjes avocado: zulke frisse, lichte ingrediënten zijn precies wat je nodig hebt na de somptueuze feestweken. Toefjes geitenkaas met bieslook geven deze vegetarische carpaccio een zachte kant.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 1 ciabatta

• olijfolie

• 1/2 bosje radijzen

• 1 groene appel

• 200 g zachte geitenkaas zonder korst

• 1/3 bosje bieslook

• 1 komkommer

• 1 avocado

• appelazijn

• enkele blaadjes rucola

• peper van de molen

• grof zout



Bereidingstijd:

40 minuten



Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor tot 200 °C.



Snij de ciabatta met een gekarteld mes in heel dunne plakjes.



Leg bakpapier of een siliconen matje op een bakplaat. Verdeel er de sneetjes ciabatta over en besprenkel met olijfolie. Bak ze krokant, in ongeveer 5 minuten.



Vul een kom met koud water en ijsblokjes.



Spoel de radijzen en snij ze met een rasp of mandoline in heel fijne plakjes. Leg ze in het ijswater.



Snij de appel in smalle staafjes en leg ze ook in het ijswater.



Plet de geitenkaas. Snipper de bieslook en roer hem eronder.



Kruid met versgemalen peper.



Schil de komkommer, snij hem in twee stukken en daarna met de rasp of mandoline in lange plakken. De zaadlijsten gebruik je niet.



Schil de avocado, verwijder de pit en snij het vruchtvlees in blokjes.



Schik de komkommercarpaccio op de borden en sprenkel er een beetje olijfolie en appelazijn over. Kruid met een snuifje grof zout en wat versgemalen peper. Leg er avocadoblokjes bij.



Schep met twee lepels 'quenelles' of ovale balletjes van de geitenkaas. Leg de toefjes op de komkommer.



Laat de appel en radijzen uitlekken en strooi ze erover. Werk af met wat rucola. Breek de ciabattatoastjes in stukken en strooi ze over de borden.



Tip:

Is de geitenkaas te droog, meng er dan een beetje room onder.