Licht in je hoofd als je pikant eet? Daar is een verklaring voor

Door: redactie

16/01/17 - 17u00 Bron: Lifehacker

© thinkstock.

Behalve het gevoel dat je mond in brand staat, kan het eten van pikant voedsel ook voor een licht gevoel in je hoofd zorgen. Een natuurlijke high, zo omschrijven ervaringsdeskundigen het, allemaal op basis van een pikant pepertje. Hoe komt dat eigenlijk?

De schuldige voor de hete smaak van een pikante peper, dat is capsaïcine. Die stof zorgt niet alleen voor een branderig gevoel op je tong en mond, maar stimuleert je brein ook om bepaalde chemicaliën vrij te geven waardoor je je duizelig of zelfs high kan voelen.



Het Amerikaanse wetenschappelijk tijdschrift Helix legt uit dat pikantheid geen smaak is, maar een gevoel, veroorzaakt door capsaicinoïden. Die sturen een boodschap naar je brein dat er pijn wordt ervaren, waardoor je hersenen endorfine en dopamine gaat aanmaken om die pijn te verzachten. Bij sommige mensen veroorzaakt veel pikant voedsel eten dan ook een duizelig tot zelfs euforisch gevoel, terwijl anderen er minder vatbaar voor zijn.



Heb je iets te pikant gegeten en laat dat aangename high-gevoel op zich wachten? Probeer dan een stukje brood of blus met een zuivelproduct zoals een glas melk of een yoghurtdrankje. Vandaar dat in landen waar pikante maaltijden op tafel komen, vaak dit soort drankjes wordt aangeboden bij het avondmaal. Water drinken kan het gevoel net erger maken.