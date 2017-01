Zo koop je nooit meer te veel in de supermarkt

Door: ND

12/01/17 - 13u00 Bron: The Telegraph

Na een tripje naar de supermarkt wandelen we meestal met meer dingen buiten dan we planden te kopen. Op zich geen ramp, maar het wordt wel een probleem als daardoor systematisch verlepte kroppen sla aan het einde van de week in de vuilnisbak belanden. Hoe koop je precies wat je nodig hebt? The Telegraph geeft 5 praktische tips.

Exact die ingrediënten kopen die je nodig hebt is niet alleen interessant voor je portemonnee, je vermijdt zo ook dat je aan het einde van de week spullen moet weggooien. Want die '1+1-gratis'-actie bij de bloemkolen klinkt dan wel als een winner, je hebt er weinig aan als één van die twee exemplaren uiteindelijk bij het groenafval belandt. Gisteren schreven we nog dat eten kopen in de supermarkt voor singles te duur is. Het is vaak voordeliger om in bulk te kopen, maar dan belanden restjes al sneller in de vuilnisbak. Pas deze vijf tips toe bij je volgende supermarktbezoek, en je koopt nooit meer te veel. Lees ook NINA tipt: wekelijks bio op je bord

1. Hou je aan je boodschappenlijstje Je hebt al 100 keer gehoord dat een boodschappenlijstje slim is, om impulsaankopen zoveel mogelijk te vermijden. Maar eentje opstellen is één ding, de echte kunst schuilt erin om je er ook aan te houden. Neem eerst thuis uitgebreid de tijd om je ijskast, voorraadkast en diepvriezer te analyseren voor je vertrekt en schrijf op wat je echt nodig hebt. Het klinkt logisch, maar vaak zijn we daar te lui voor en gooien we toch nog dingen in de winkelmand 'voor de zekerheid', terwijl die thuis nog massaal in de kast liggen. Spreek in de supermarkt met jezelf af om je strikt aan het lijstje te houden, en negeer die strategisch geplaatste aanbiedingen die overal op de loer liggen.

2. Koop groenten en fruit los Volgens cijfers van het Britse Wrap, een organisatie die voedselverspilling wil tegengaan, bestaat 90% van het weggegooid voedsel uit verse groenten en fruit, die bij het afval belanden omdat ze niet geconsumeerd raken voor de vervaldatum. Koop daarom eerder losse groenten en fruit, in plaats van meteen een hele zak aardappelen die dan in de voorraadkast uitlopers krijgen.

3. De slager en de visboer 200 gram voorverpakte ham, dat krijg je op je eentje niet zo makkelijk op binnen de houdbaarheidsdatum. Zeker omdat je ook wel eens kaas op je boterham wil, en dat is ook nog eens een race tegen de klok om die enorme verpakking tijdig op te krijgen. In plaats van voorverpakt vlees, vis en beleg te kopen, kan je beter eens naar de slager, kaaswinkel of visboer gaan. Daar kan je precies de portie bestellen die je nodig hebt. Extra voordeel: de producten van deze vakmannen en -vrouwen zijn smakelijker dan de voorverpakte dingen die je in de supermarkt vindt.

4. Ga niet met honger naar de winkel Als je honger hebt, heb je zin in àl die heerlijke aanbiedingen die naar jou lijken te lonken in de winkelrekken. Ook een kater is geen ideale toestand om je naar een grote supermarkt te begeven. Ga je vaak winkelen onderweg van het werk naar huis? Zorg er dan voor dat je eerst een kleine, voedzame snack eet. Moe en hongerig naar een supermarkt trekken na een lange werkdag, is het perfecte recept voor impulsaankopen.