NINA tipt: een smakelijke expo over ijsjes

Door: redactie

15/01/17 - 07u30

© unsplash.

"Het is te koud voor een ijsje," hebben we nog nooit iemand horen zeggen. Hoe verklaar je dan al die ijsstronken rond kerstmis? Wie vandaag nog een smakelijke uitstap zoekt, al dan niet met kinderen, kan zich in Brussel verdiepen in de geschiedenis van de lekkernij die we allemaal graag lusten.