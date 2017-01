NINA tipt: Het derde Nooit Meer Diëten-kookboek

© Borgerhoff & Lamberigts.

Ons 2017-voornemen? Vooral niet diëten. Wat niet wil zeggen dat we dagelijks met diepvriespizza in de zetel belanden, maar wij willen vooral met ons gezond verstand koken, zonder met honger van tafel te gaan. Sandra Bekkari helpt daar bij, met haar kookboek Nooit Meer Diëten 3.

Sandra Bekkari is een voedingsdeskundige die intussen aan haar derde kookboek toe is. Sinds vorige week ligt het derde deel van de reeks Nooit Meer Diëten in de winkel, en wij zijn nu al fan van haar gezonde witloof met ham en kaas in de oven, gevulde puntpaprika's met quinoa en gezonde chocoladebrownies.



Hier kregen jullie alvast een voorsmaakje, maar het hele kookboek is de moeite waard voor wie graag iets gezond én smakelijk op tafel tovert. Het boek is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts en voor 24,95 euro te koop.