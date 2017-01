NINA tipt: wekelijks bio op je bord

© eFarmz.

Neem jij je al langer voor om wat vaker biologisch eten? De online boerenmarkt eFarmz maakt dat voornemen wat gemakkelijker, die behalve Wallonië en Brussel nu ook Vlaanderen aan zijn leverlijstje toevoegt. Zij bieden biologische producten aan, aan huis geleverd, waar de boer een eerlijke prijs voor krijgt.

De onlineboerenmarkt eFarmz bestaat al sinds 2013, maar rolt zich nu ook in Vlaanderen uit. Brussel telt 50 afhaalpunten, Vlaams- en Waals-Brabant samen hebben 50 afhaalpunten en Vlaanderen begint nu ook met 15 afhaalpunten. Momenteel in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Leuven. Voor 2017 staat Brugge op de planning.



Online kun je kiezen uit een aanbod van onder meer seizoengebonden fruit, groenten, kazen, vlees, eieren, sappen, bieren, vis, kruiden, brood enzovoort, 100% Belgisch en bijna 100% biologisch, afhankelijk van het aanbod. Je bestelt online de producten die je wil, en het platform zorgt ervoor dat die van bij de boer tot bij jouw thuis of een afhaalpunt worden gebracht. De boer krijgt voor zijn producten een eerlijke prijs, die hoger ligt dan in de supermarkt.



Je kan afzonderlijk een bestelling plaatsen, of ook kiezen voor een abonnement, waarbij je bijvoorbeeld op wekelijkse basis een pakket laat leveren. Bestellen doe je voor maandag 12u, waarna je pakket woensdag of ten laatste donderdag klaar ligt. Meer weten en kijken of er ook in jouw buurt wordt geleverd? Op de website van eFarmz lees je er alles over.