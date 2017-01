Dessertjes of alcohol schrappen: wat is gezonder?

© Thinkstock.

Terug in vorm geraken na de feestdagen, dat is keuzes maken. We weten allemaal dat je pas afvalt wanneer je minder calorieën opneemt dan je verbrandt. Alcohol en suiker zijn allebei voedingstoffen die je lichaam niet nodig heeft om te functioneren, dus je kan makkelijk één van beide schrappen. Maar welke van de twee laat je nu best staan?

Suiker kan hetzelfde effect als een drug op je brein hebben, je kan namelijk een suikerverslaving ontwikkelen met verschillende gezondheidsproblemen tot gevolg. Maar van alcohol kan je hetzelfde zeggen. Je lever heeft moeite om toxines in alcohol te verwerken. En beide producten kunnen bijdragen tot gewichtstoename. Sommige dieetgoeroes raden aan om suiker volledig van het menu te schrappen, maar dat geldt ook alcohol.



Nee zeggen

Maar is het ene nu slechter dan het andere? Diëtiste Lisa Eberly zegt dat het moeilijker is om nee te zeggen op een glaasje wijn. Denk maar aan een receptie waar meteen een cavaatje in je handen wordt gestopt. Het alternatief is een muf glas appelsiensap. Maar niemand gaat een brownie in je handen stoppen.



Wat doet het met je lichaam?

De lever heeft een strikt prioriteitenlijstje. Eerst verwerkt het orgaan chemische stoffen en toxines in het lichaam. Dit gaat van kunstmatige zoetstoffen tot harddrugs. Dan verwerkt de lever alcohol en helemaal onderaan komt vet. Als er dus toxines of alcohol in je lichaam circuleren, dan zal je lever zich hierop richten voor die vet verwerkt. Dit is een belangrijke reden waarom alcohol kan bijdragen tot gewichtstoename, zeker als je het niet met mate consumeert. Maar kunstmatige zoetstoffen hebben hetzelfde effect, want je lichaam beschouwt deze als toxines. Een dessert met veel kunstmatige zoet- of smaakstoffen heeft hetzelfde effect op je lever en de verwerking van vet als één glas wijn.



Juiste keuzes maken

Maar veel hangt dus af wat voor dessert je kiest. Je mag namelijk niet alle desserts over dezelfde kam scheren. Een natuurlijk, een zelfgemaakt dessert is niet zo slecht voor je lever en een veel gezondere optie dan een zoet gerechtje waar veel kunstmatige stoffen in zitten.



Wat is nu uiteindelijk de beste optie? Er is geen eenduidig antwoord. Een cocktail boordevol alcohol, kleurstoffen en suiker is slecht voor je lichaam. En een matige portie van een zelfgemaakt dessert is beter dan alcohol. Maar een glaasje wijn kan minder kwaad dan een dessertje waar veel suiker chemische stoffen in zitten. Lisa besluit met de gouden regel: geniet van alles met mate. "Een aantal keer per week een glas wijn drinken is niet hetzelfde als dagelijks verschillende gin-tonics. Af en toe van een natuurlijk dessertje genieten heeft ook geen dramatische effecten op je lichaam. Maar dat betekent niet omdat je in januari een alcoholvrije maand hebt ingelast dat je dan ongestraft elke dag een pak koeken naar binnen kan werken.