Dit trucje helpt om minder te snoepen tussendoor

Gromt jouw maag ook al om een eerste snack deze voormiddag? Probeer dan vandaag eens dit trucje uit, waar televisiepresentatrice Hoda Kotb van de Amerikaanse Today Show bij zweert. Wedden dat je doorheen de dag minder zal snoepen?

Onbewust snacken

Het probleem is niet het snacken zelf, want gezonde tussendoortjes tussen twee grote maaltijden in zijn zelfs goed om ons metabolisme draaiende te houden. Wel beseffen we vaak niet hoeveel kleinigheden we tussendoor in onze mond stoppen, en dat tikt aan. Even een cracker met kaas uit de ijskast halen voor het avondeten of in de snoeppot op het werk graaien: deze kleine handelingen gebeuren zo onbewust dat we die extra calorieën 'vergeten', terwijl ze zich wel op de weegschaal laten zien.