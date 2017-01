Met deze tip van wijnexperts kies je een lekkere fles in de supermarkt

Door: ND

Totaal geen verstand van wijn? De volgende keer dat je met keuzestress voor het wijnrek in de supermarkt staat, kan je de kans op een foute gok lichtjes inperken. Kies eens voor een biologisch wijntje, want die zou qua smaak net iets beter scoren. Dat is de conclusie van onderzoekers van de universiteit van Californië, die de recensies van zo'n 74.000 verschillende wijnen met elkaar vergeleken.

Geen kunstmest of pesticiden Op een score van 100 bleken wijnen die gemaakt zijn van biologische druiven en zonder kunstmatige toevoegingen gemiddeld zo'n 4.1 punten hoger te scoren dan niet-biologische wijnsoorten. De wetenschappers speculeren dat het bannen van pesticiden de smaak van de druiven en bijgevolg ook de wijn ten goede komt. Druiven laten groeien zonder kunstmest vermindert daarenboven ook de oogst, wat wel goed is voor de kwaliteit. Zo moet er maar een kleinere hoeveelheid fruit op de wijnstok rijpen, waardoor het sap geconcentreerder en smaakvoller wordt, aldus de hypothese van de onderzoekers.