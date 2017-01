Dit is de duurste pizza ter wereld

Door: ND

3/01/17 - 15u00 Bron: Metronieuws, T&C

© Industry Kitchen.

Een verse pizza op zijn tijd kan smaken, en dat mag af en toe wel eens wat kosten. Maar voor deze pizza in New York moet je wel een serieus bedrag veil hebben: 2.000 dollar voor het hele ding, of 200 euro per spies als je enkel een stukje wil proeven. Dat de pizza zo prijzig is, daar zit het 24-karaats bladgoud voor iets tussen, waarmee de Italiaanse lekkernij rijkelijk bestrooid is.