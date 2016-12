Wijnkenner test flessen tussen 9 en 13 euro: "Goedkope champagne is vaak een bubbel"

MARC UYTTENHOVE

30/12/16 - 05u00

© Pieterjan Luyten.

Zin in een feestelijk aperitief, maar geen geld voor een fles Veuve Clicquot? Voor die klanten promoten de supermarkten dit eindejaar spotgoedkope champagnes. Maar zijn die ook lekker?

Terwijl de prijzen bij de champagneboeren stijgen, kan je in onze supermarkten tegenwoordig al een fles vinden voor minder dan 10 euro. Volgens wijnkenner Frank Van der Auwera is het luxe-imago van die goedkopere champagnes vaak een bubbel - die hij in onze test meteen doorprikt. "Sommige verdienen echt niet het predikaat 'champagne'. Eigenlijk zijn ze niet veel beter dan doodgewone schuimwijn. 10 euro vind ik dan zelfs nóg te veel voor wat je krijgt. Jammer, want zo raakt champagne zijn aureool van luxe een beetje kwijt."



