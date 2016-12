Helft van de groenten uit pot of blik bevat toegevoegde suiker

Door: ND

Een blikje bonen opentrekken omdat je geen verse groenten meer in huis hebt? De portie suiker krijg je er gratis bij. Aan 46% van de groenten uit pot of blik wordt suiker toegevoegd voor een betere smaak. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse voedselwaakhond foodwatch dat vandaag verscheen.

Zelfs groente - hét toonbeeld van gezond - wordt zo door de voedingsindustrie met suiker bedorven foodwatch

Foodwatch is een Nederlandse non-profitorganisatie die de consument wil informeren over praktijken in de voedingsindustrie. Zij onderzochten het assortiment groenteconserven van de vier grootste supermarkten in Nederland, Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Aldi. Daaruit blijkt dat aan 79 van de 170 blikken en potten groenten suikers waren toegevoegd. Onder meer in doperwten, wortels, maïs, rode kool, bieten, asperges, spruitjes, tuinbonen en kapucijners werd suiker aangetroffen. Er bleken geen toegevoegde suikers aanwezig in sperziebonen, champignons, spinazie, boerenkool en de meeste asperges.