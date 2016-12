"'t Is toch zo'n zonde om weg te gooien"

BIEKE CORNILLIE

27/12/16 - 04u00

© thinkstock.

Die kerstkilo's vliegen niet aan uw lijf op kerst of oudejaarsavond zelf. De probeersels vooraf, de aperitiefhapjes die verleidelijk liggen te blinken in de supermarkt, de glühwein op de kerstmarkt en de restjes buche na de feestdis: dáár zit het 'm.

Een drietal glazen cava, wat toastjes krabsalade en een handje borrelnootjes als aperitief, een hoofdgerecht van 8 kroketten, 4 lapjes everzwijn met portosaus en een half flesje rode wijn, afgesloten met een dikke plak kerstbuche met botercrème plus pousse-café: goed voor 1.500 calorieën. Meer dan het dubbele dan wat we op een doordeweekse avond naar binnen spelen. Na zo'n copieuze maaltijd leunt grootvader puffend naar achteren terwijl zijn hemd om het culinaire gezwel spant en schuifelt moeder ongemakkelijk in haar net te strakke kerstjurk als ze denkt aan de kerstkilo's die ze er vanaf januari af wil werken. "Straks weer de rem erop", is zowat de meest gehoorde slagzin na een feestmaal.