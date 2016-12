Chocolademerk Tony's Chocolonely maakt... bier

© Instagram.

Als er twee dingen zijn waar wij Belgen goed in zouden moeten zijn, dan zijn dat bier en chocolade wel. Al kunnen ze er bij onze noorderburen ook wat van. Het Hollandse chocolademerk Tony's Chocolonely verovert immers beetje bij beetje de wereld, en nu komt het ook met een eigen biersoort op de markt.

Samen met Amsterdamse brouwerij de Prael ontwikkelde het merk de Tony's Chocolate Milk Stout. Voor de bierleken: stout is een biersoort die je kan herkennen aan zijn donkerbruine tot zwarte kleur, vaak met een erg bittere smaak. Al kunnen we ons inbeeden dat Tony's chocoladevariant toch iets zoeter zal smaken.



Vorig jaar kwamen ze ook al met een limited edition biersoort op de markt, en dat werd toen zo goed onthaald dat ze het dit jaar nog een keertje overdoen. Het resultaat van de samenwerking is een "romige, chocolademelk stout", volgens het merk zelf. De keuze voor brouwerij de Prael is trouwens niet zo verwonderlijk. Bij Tony's strijden ze al jaren voor 100 % slaafvrije chocolade, een erg sociaal geëngageerd merk dus, met - naast mensen meer chocolade doen eten - een nobel doel. Maar ook de Prael staat voor meer dan alleen bier: de brouwerij werkt immers met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.



Tony's Chocolate Milk Stout zal vanaf 1 januari te krijgen zijn als 'Bier van het Moment' bij verschillende horecazaken in Nederland, maar ook bij een aantal Albert Heijn-winkels. Het bier heeft een beperkte oplage en zal dus tijdelijk verkrijgbaar zijn in vaten van 20 liter of flesjes van 25 cl.