"Muziek beïnvloedt de smaak van chocolade"

22/12/16 - 23u45 Bron: Belga

© thinkstock.

Muziek of het geluid dat men hoort tijdens het eten beïnvloedt de smaakbeleving. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek door Felipe Reinoso Carvalho van het Laboratorium voor Experimentele Psychologie aan de KU Leuven waarbij hij 116 testpersonen twee identieke pralines liet proeven met uiteenlopende stijlen van muziek in de hoofdtelefoon.

Carvalho ontwikkelde samen met hoogleraar Charles Spence van Oxford University en topchocolatier Dominique Persoons vier verschillende pralines en twee soundtracks. De pralines waren rond of rechthoekig en werden gemaakt met chocolade die 71 of 80 procent cacao bevatte. Elke testpersoon kreeg twee identieke pralines voorgeschoteld met exact dezelfde smaak en vorm. Bij het eten van de eerste praline kregen ze via de hoofdtelefoon 'creamy' muziek te horen, bij de tweede was de muziek eerder 'rough'.



Onbewuste link

Uit het onderzoek bleek dat de mensen die de chocolade aten bij het beluisteren van de 'creamy' muziek de praline als romiger en zoeter omschreven. Wie de 'rough' soundtrack te horen kreeg, ervoer dezelfde chocolade eerder als ruwer en bitter. Als nadien aan de proefpersonen gevraagd werd of ze de chocolade lekker vonden en de muziek goed of slecht, bleek het niet zo dat hetgeen men als goede muziek ervaarde het oordeel over de smaak van het voedsel positief beïnvloedde. "De link tussen muziek en smaakbeleving wordt dus onbewust gelegd", aldus Felipe Reinoso Carvalho.



'The Sound of Chocolate'

De onderzoeksresultaten werden ondertussen vertaald naar de praktijk in het Brusselse project 'The Sound of Chocolate'. Op initiatief van de organisatie 'The Sound of Flavour' sloegen chocolatiers en muzikanten de handen in mekaar en lanceerden een gelimiteerde editie van een chocoladebox waarbij chocolade aan muziek gekoppeld wordt. De ene liedjes accentueren emoties zoals de zoetheid van een bepaald soort chocolade, terwijl andere de bitterheid ervan versterken. Het project was dit jaar een van de laureaten van 'Make Brussels 2016', een wedstrijd die Brussel op de kaart wil zetten als creatieve stad.