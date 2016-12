Jeroen Meus maakt fazant 'Fine Champagne'

Door: redactie

23/12/16

Recept Een fazant uit de oven wordt helemaal feestelijk als je er een romige, 'old school' cognacsaus bij maakt. Werk de borden extra mooi af met bospaddenstoelen, witloof en kroketten.

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 dl kippen- of groentebouillon

• 1 fazant(haan) met spek over de bouten

• boter

• 1 wortel

• 2 stengels selder

• 1 ui

• 1 dl cognac

• enkele takjes tijm

• enkele blaadjes laurier

• 2 dl room

• 8 stronkjes witloof

• 250 g bospaddenstoelen (mengeling)

• 1 teentje look

• enkele takjes krulpeterselie

• kroketten

• nootmuskaat

• peper van de molen

• zout



Bereidingstijd:

70 minuten



Bereidingswijze:

Het grootste deel van dit hoofdgerecht kun je 's ochtends al voorbereiden.



Verwarm de kippen- of groentebouillon.



Verwarm de oven voor op 200 °C.



Strooi zout en peper over de binnenkant en de buitenkant van de fazant.



Duw een klont boter in de holte en leg er een paar klontjes boter bovenop.



Leg de fazant in een ovenschaal en bak 20 minuten in de hete oven. De fazant is nog niet gaar, maar dat hoort zo.



Haal de fazant uit de oven, vouw er een vel aluminiumfolie over en laat 10 minuten rusten.



Schil de wortel en snijd in kleine blokjes.



Hak de selder en de ui fijn.



Zet een kookpot op een matig vuur en smelt er een klontje boter in.



Laat de stukjes ui, selder en wortel rustig bakken.



Haal de fazant uit de ovenschaal, maar houd het braadvet bij. Verwijder het touw en de lapjes spek.



Snijd de bouten van de fazant. Plaats je mes in het gewricht en snijd de drumsticks los. Leg de dijen van de fazant in de ovenschaal.



Laat de drumsticks met de groenten meebakken; ze geven smaak af.



Zet je mes dicht tegen het borstbeen en snijd de borstfilets los.



Leg ze bij de dijen in de ovenschaal. Je bakt ze nog eens kort, vlak voor het serveren.



Snijd het karkas in tweeën en laat de stukken 5 minuten met de groenten en de drumsticks meebakken.



Schenk er de cognac over en flambeer. Zet eerst de dampkap uit!



Giet er de bouillon bij, en strooi er de laurier en de tijm bij.



Voeg de room toe en laat de saus 10 tot 15 minuten inkoken op een zacht vuur.



Giet ze door een fijne zeef en houd apart.



Verwijder de onderkant en de harde kern van het witloof.



Smelt een klontje boter in een pan en stoof het witloof rondom aan. Kruid met versgemalen peper, zout en wat nootmuskaat.



Giet er een klein scheutje water bij, zet het deksel op de pan en laat 20 minuten of langer garen op een zacht vuur, afhankelijk van de dikte van de stronkjes.



Tot zover je voorbereidingen.



De avond zelf bak je de stukken fazant kort, op een matig vuur. Leg ze eerst op de velkant en draai ze na enkele minuten om.



Zet het vuur meteen af.



Maak ondertussen de paddenstoelen schoon met een borsteltje. Snijd taaie stukjes steel weg. Breek of scheur de grootste paddenstoelen in stukken.



Verhit een klontje boter in een braadpan en bak de paddenstoelen.



Plet de look tot pulp en hak de peterselie fijn, en voeg toe.



Kruid met versgemalen peper en een beetje zout.



Verhit de friteuse op 180 °C.



Bak de kroketten goudbruin.



Proef de saus en kruid ze met wat peper en een snuifje zout. Voeg een koud klontje boter toe en meng met de garde tot de boter weggesmolten is. Mix kort.